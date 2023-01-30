Неприємний інцидент стався в суботу, 28 січня, коли Марсель українця Маліновського приймав на власному полі Монако, за який і виступає Головін. Обоє футболістів вийшли на цей матч з перших хвилин. А після матчу в трансляцію потрапив момент обіймів між гравцями.

Детальніше Обійми Маліновського та росіянина Головіна: усе, що варто знати про цей скандал – фото та відео

Спершу Маліновський жодним чином не реагував на будь-які коментарі з цього приводу. Натомість його дружина Роксана Маліновська вирішила заступитися за нього. Та згодом вже і сам футболіст опублікував свою версію подій. І попросив вибачення за цей вчинок.

"Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на жест гравця Монако. Я розумію, що краще б його обійшов стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив", – написав Маліновський.

Хоча на відео з матчу видно, що гравець не лише обійнявся з суперником, але й сказав йому декілька слів.

Окрім того, в поясненні Руслана Маліновського не обійшлося й без образи на тих, хто писав йому дошкульні коментарі.

"Я розумію, як це важливо для вас даний момент, але ті образи та хейт за секундну провину порівняно з тим, що ми робимо для українців з початку війни, викликає в мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки. В індивідуальному спорті я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань", – написав Руслан Маліновський.