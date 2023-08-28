Руслан Малиновский дебютировал в составе Дженоа. Украинский футболист провел далеко не лучший поединок, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Английский клуб купил игрока сборной Украины: Динамо в прошлом году продало его в 10 раз дешевле

Далось в знаки отсутствие игровой практики

Дженоа встретилась с вицечемпионом Италии Лацио в рамках второго тура Серии А. "Грифонам" с появившимся на поле со стартовых минут Русланом Малиновским удалось сенсационно одолеть своего маститого соперника с минимальным счетом 1:0. Но вот украинский полузащитник провел достаточно "серый" матч, не запомнившись ничем полезным в своей первой игре по возвращении в Италию.

Кстати говоря. Руслан выбрал себе у Дженоа 17-й номер, а не 18-й, который фанаты привыкли видеть у него на спину в разных коллективах.

Малиновскому досталось место правого вингера в составе генуэзцев, а не в тройке центральных хавбеков, что сразу же сигнализировало о том, что Руслан не будет в центре внимания. Дело в том, что украинец не участвовал в билд-апе Дженоа, а ожидал передачи в финальных стадиях атак своей команды. К тому же Малиновский всегда находился в зоне добивания во время нападения "грифонов", а не уходил в борьбу. Во время защитных действий хавбек пытался дисциплинированно удерживать зону и отрабатывать роль "свободного художника".

Также стоит отметить, что у Руслана не было возможностей продемонстрировать свои лучшие качества, поскольку Дженоа большинство времени находилось без мяча. Но вот у украинского футболиста все же было два шанса обострить игру. В первой половине встречи украинец обыгрался в стеночку со своим партнером по команде, однако неудачно пробил с дальней дистанции, а во второй – крайне плохо принял мяч в чужой штрафной, подыграв себе рукой.

Малиновский в дебютной игре смог лишь отличиться желтой карточкой. Во втором тайме украинец сбил у с ног Адама Марушича, который прежде ударил по лицу партнера по команде Руслана. Таким образом, Малиновский провел слабый первый матч в футболке Дженоа, получив самую низкую оценку в команде от статистических порталов (SofaScore – 6.4, WhoScored – 6.2, FotMob – 6.1), однако "грифонам" удалось одержать важную победу.

Напомним. В первом туре Серии А генуэзцы уступили Фиорентине со счетом 4:1.

Видеообзор матча:

Отметим, что следующим матчем для Дженоа станет встреча с Торино, также интересовавшимся Русланом Малиновским. Поединок состоится 3 сентября в рамках третьего тура Серии А.