В Кубке лиги Интер Майами встречался с Атлантой Юнайтед. Уже на 22-й минуте Месси имел дубль в своем активе, а игра закончилась со счетом 4:0.

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100 соперников уже в голевом активе аргентинца

Кроме своего влияния на команду (2 победы в 2 матчах, до подписания Месси была серия из 6 безвыигрышных матчей), Лионель отметился еще и индивидуальным достижением. Первый мяч, который новый капитан Интера Майами забил уже на восьмой минуте, был знаковым.

Это взятие ворот стало юбилейным для аргентинца, а точнее, команда, которой он забил. Атланта Юнайтед – сотый клуб в карьере футболиста, кому он забивал хотя бы 1 гол.

Также до дубля в ворота соперника Месси добавил еще и ассист. Что интересно, оба мяча аргентинец забил правой ногой, такое с ним произошло впервые за 8 лет.

Смотрите видео всех результативных действий Месси в вошедшем в историю матче

Справка. Больше всего голов Месси забил в ворота Севильи, Атлетико, Валенсии, Атлетика Бильбао и Реала. Каждая из этих команд пропускала от аргентинца более 25 мячей.