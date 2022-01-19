Руслан Костышин стал тренером казахстанского Аксу: клуб представил его необычным способом

Украинский тренер Руслан Костышин продолжит работу в Казахстане. Он стал главным тренером местного клуба Аксу.

Футбольный клуб Аксу в инстаграме подтвердил назначение Костышина главным тренером команды. Официальный сайт клуба пока не работает.

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Сам клуб был основан только в 2018 году в городе Павлодар, а в 2022 году команда дебютирует в высшем дивизионе чемпионата Казахстана

О том, на какой срок подписан контракт с Костышиным – не сообщается.

Стоит отметить, что в клубе довольно эффектно представили нового главного тренера. В видео презентации они изобразили игровой автомат "однорукий бандит", где надо было "выбить" три одинаковых слота. Так что конкурентами Костышина были Пеп Гвардиола, Томас Тухель, Юрген Клопп и другие. "Джекпот" сорвал именно Костышин.