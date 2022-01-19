Футбольний клуб Аксу в інстаграм підтвердив призначення Костишина головним тренером команди. Офіційний сайт клубу поки не працює.

Варте уваги Евертон Миколенка отримав нового тренера з прізвищем легенди МЮ

Сам клуб було засновано лише у 2018 році у місті Павлодар, а у 2022 році команда дебютує у вищому дивізіоні чемпіонату Казахстану.

Про те, на який термін підписано контракт з Костишиним – не повідомляється.

Варто відзначити, що в клубі доволі ефектно представили нового головного тренера. У відео презентації вони зобразили ігровий автомат "однорукий бандит", де треба було "вибити" три однакові слоти.

Тож конкурентами Костишина були Пеп Гвардіола, Томас Тухель, Юрген Клопп та інші. "Джек-пот" зірвав саме Костишин.

Відео представлення Костишина: