46-річний спеціаліст, який до середини січня 2022 року працював виключно в Україні. Костишин-старший був головним тренером ковалівського Колоса. Після чого поїхав тренувати у Казахстан, де очолив місцевий клуб Аксу.

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Костишин: Прапор зі мною завжди поруч

У новий для себе чемпіонат Руслан Костишин переїхав за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наставник розповів, як йому вдається показувати у Казахстані свою любов та солідарність із рідною країною.

Костишин-старший розповів цікавий епізод, з яким зіткнувся на початку повномасштабного вторгнення. На свою першу гру після 24 лютого 2022 року Руслан Васильович вийшов у футболці збірної України, а згодом нашив прапор рідної країни собі на костюм, який тепер постійно одягає на поєдинки Аксу.

Річ у тім, що у Казахстані спершу замальовували український прапор. Але згодом казахи стали сміливішими та перестали боятись публічної підтримки України.

Прапор зі мною завжди поруч. Коли розпочалась війна, першу гру я був у футболці збірної України, а потім нашив вишивку прапора й завжди одягаю цей костюм на гру. Спочатку вони замальовували його, а потім, коли Казахстан став сміливіший й почав нас підтримувати, перестали це робити,

– сказав тренер Аксу.