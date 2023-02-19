46-річний спеціаліст, який до середини січня 2022 року працював виключно в Україні. Костишин-старший був головним тренером ковалівського Колоса. Після чого поїхав тренувати у Казахстан, де очолив місцевий клуб Аксу.
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Костишин: Прапор зі мною завжди поруч
У новий для себе чемпіонат Руслан Костишин переїхав за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наставник розповів, як йому вдається показувати у Казахстані свою любов та солідарність із рідною країною.
Костишин-старший розповів цікавий епізод, з яким зіткнувся на початку повномасштабного вторгнення. На свою першу гру після 24 лютого 2022 року Руслан Васильович вийшов у футболці збірної України, а згодом нашив прапор рідної країни собі на костюм, який тепер постійно одягає на поєдинки Аксу.
Річ у тім, що у Казахстані спершу замальовували український прапор. Але згодом казахи стали сміливішими та перестали боятись публічної підтримки України.
Прапор зі мною завжди поруч. Коли розпочалась війна, першу гру я був у футболці збірної України, а потім нашив вишивку прапора й завжди одягаю цей костюм на гру. Спочатку вони замальовували його, а потім, коли Казахстан став сміливіший й почав нас підтримувати, перестали це робити,
– сказав тренер Аксу.
- Нагадаємо, що нинішній клуб Костишина закінчив попередній сезон на 6-му місці у Прем'єр-лізі Казахстану. Новий сезон розпочнеться вже на початку березня. 4 числа Аксу зіграє перший матч нового сезону проти Тобола. Ця гра для команди українського наставника буде виїзною.
- Відзначимо, що Руслан Костишин підписав контракт із казахстанським клубом до кінця 2023 року. На чолі команди вже провів 32 поєдинки.