"Чем он заслужил вызов": журналист раскритиковал выбор Реброва на октябрьские матчи Украины

Сборная Украины по футболу готовится к двум октябрьским матчам отбора на Евро-2024. Сергей Ребров пытается закрыть все проблемные позиции из-за травм лидеров.

Перед поединками Сергей Ребров потерял сразу троих футболистов. Из-за травм участия в ближайших матчах сборной Украины уж точно не приму Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин.

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Цыганик: Русин с начала сезона почти не играл, и он сразу едет в сборную

Вместо капитана "сине-желтых" Ярмоленко в заявке сборной появилась фамилия нападающего английского Сандерленда Назария Русина. Однако такое появление далеко не всем видится оптимальным.

Известный комментатор и журналист Игорь Цыганик удивлен таким решением Реброва. Представитель СМИ не понимает, почему Сергей Станиславович проигнорировал Алексея Гуцуляка, показывающего хорошую игру на старте сезона-2023/2024 УПЛ.

Также Цыганик удивляется, почему вызов в сборную получает Егор Назарина, а не Руслан Бабенко. А травмированных Ярмоленко и Цыганков на правом фланге атаки сможет заменить Александр Зубков.

Травмировались Цыганков и Ярмоленко, вызывали Русину. Чем он сейчас заслужил вызов в сборную больше Гуцуляка? Русин с начала сезона почти не играл, и он сразу едет в сборную. Гуцуляк отыграл все матчи, голы забивал. Что это за стереотип? У меня в голове уже складывается какая-то система, я не хочу ее озвучивать, но мне это не совсем понятно. Я уже говорил: Назарина-Бабенко, чем Бабенко не заслужил вызов в сборную? Или мы выбираем только из Динамо и Шахтера?

– заявил Цыганков.

1 сентября 2023 года Русин перешел из Зари в Сандерленд. Его дебют в Англии отложился из-за документов, позволяющих ему сыграть за новую команду. В футболке клуба Чемпионшипа Назарий уже провел 5 матчей.

Журналист радуется Александру Сватку, который был вызван в национальную команду. Однако его партнер по центру обороны Днепра-1 Эдуард Сарапий пролетел мимо приглашения Реброва. Хотя оба классно сыгрались в паре центральных защитников днепрян.

Именно пару Сваток-Сарапий Цыганык называет самым надежным дуэтом центральных защитников в Украине.

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге (Чехия). Стартовый свисток раздастся в 16:00. Первый лобный поединок закончился волевой победой украинцев 2:3. Перед предстоящей встречей в активе обеих сборных по 7 баллов. Столько же у второй Италии.

После этой игры подопечные Реброва поедут гостить на стадион в Мальту. Первая игра закончилась минимальной победой украинцев 1:0 благодаря голу все того же Цыганкова.