Руни отказал Эвертону: легенда МЮ остается работать в Чемпионшип
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Английский Эвертон никак не может найти нового главного тренера. Команду к поединкам продолжает готовить исполняющий обязанности Дункан Фергюсон.
Ответил отказом
Один из претендентов на тренерское кресло "ирисок" был легендарный форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни. Хотя 36-летнего специалиста объединяет действующий контракт с другим английским клубом Дерби Каунти.
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Это стало главной причиной отказа специалиста. Эвертон хотел организовать разговор с Уэйном, но попытка была правильной.
Наставник хочет поработать в АПЛ, но сейчас он полностью хочет доработать сделку с Дерби Каунти.К слову. Соглашение Руни с Дерби Каунти рассчитано до конца июня 2023 года.
Не только фамилию Руни называли в перечне возможных тренеров Эвертона. Раньше говорили о целом ряде наставников: Роберто Мартинес, Грэм Поттер, Руди Гарсия, Дженнаро Гаттузо и Фрэнк Лэмпард.
Тренерская карьера Уэйна Руни
- Свою работу тренера начал именно в Дерби Каунти, но с приставкой "и.о.". Избавился от нее в январе 2021-го.
- Клуб во главе с Руни провел 54 матча.
- В сезоне-2021/2022 Дерби Каунти идет на дне таблицы Чемпионшипа – предпоследнее 23-е место, имея в своем активе лишь 14 очков.