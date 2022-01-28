Руни отказал Эвертону: легенда МЮ остается работать в Чемпионшип

Английский Эвертон никак не может найти нового главного тренера. Команду к поединкам продолжает готовить исполняющий обязанности Дункан Фергюсон.

Ответил отказом

Один из претендентов на тренерское кресло "ирисок" был легендарный форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни. Хотя 36-летнего специалиста объединяет действующий контракт с другим английским клубом Дерби Каунти.

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Это стало главной причиной отказа специалиста. Эвертон хотел организовать разговор с Уэйном, но попытка была правильной.

Наставник хочет поработать в АПЛ, но сейчас он полностью хочет доработать сделку с Дерби Каунти.

Соглашение Руни с Дерби Каунти рассчитано до конца июня 2023 года.

Не только фамилию Руни называли в перечне возможных тренеров Эвертона. Раньше говорили о целом ряде наставников: Роберто Мартинес, Грэм Поттер, Руди Гарсия, Дженнаро Гаттузо и Фрэнк Лэмпард.

Тренерская карьера Уэйна Руни