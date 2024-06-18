Фактор мотивации: Луческу оценил матч Румыния – Украина и назвал переломный момент игры

В понедельник, 17 июня, закончился четвертый игровой день чемпионата Европы по футболу. В одном из матчей сборная Украины встречалась с Румынией.

Матч состоялся в Мюнхене на "Альянц Арене". Он закончился разгромной победой подопечных Эдварда Йорданеску со счетом 3:0.

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Что сказал Луческу после матча

За этим поединком со стадиона наблюдал румынский тренер Мирча Луческу, для которого обе команды являются очень близкими. После финального свистка он поделился впечатлением от увиденного и назвал ключевой момент игры.

Сборная Румынии доказала, что может играть против любой команды. Они были более мотивированными, чем футболисты из Украины. Переломный момент матча – большая ошибка Андрея Лунина. Первый гол полностью изменил ситуацию на футбольном поле. В этой ситуации Украина не смогла найти необходимого решения,

– сказал Луческу.

Отметим, что это была седьмая очная встреча между сборными Румынии и Украины. В истории противостояний румыны вышли вперед, одержав четвертую победу.

. В другом матче группы E Словакия сенсационно переиграла Бельгию со счетом 1:0, поэтому именно команда Йорданеску пока возглавляет квартет, а "сине-желтые" расположились на последней строчке.

Напомним, что во втором туре группы E Украина 21 июня в 16:00 встретится со Словакией, а румыны и бельгийцы будут определять сильнейшего 22 июня в 22:00.