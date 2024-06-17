У MEGOGO проблемы: где еще смотреть матчи сборной Украины на Евро-2024

На стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене сборные Румынии и Украины проводят стартовый поединок на Евро-2024. К сожалению, из-за проблем в MEGOGO многие украинцы не могут досмотреть матч.

Медиасервис MEGOGO, который является транслятором матчей сборной Украины и официальным транслятором всего чемпионата Европы 2024, столкнулся с техническими проблемами.

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Кто показывает матчи сборной Украины кроме MEGOGO

Исчезла трансляция матча Румыния – Украина. Проблемы с картинкой возникли на 56-й минуте, когда счет стал 3:0 в пользу сборной Румынии.

Для просмотра матчей сборной Украины нужно было заплатить от 100 до 200 гривен в разных пакетах.

Кроме MEGOGO, матчи сборной Украины показывают региональные каналы Общественного, а также в эфире национального телемарафона в цифровых каналах T2.

Также сегодня, 17 июня, в 19:00 по Киеву встретятся соперники Украины и Румынии по группе – Бельгия и Словакия, которые также сыграют стартовый матч на Евро-2024.

Следующий матч команда Сергея Реброва проведет 21 июня против Словакии. Стартовый свисток раздастся в 16:00.

Румыния, в свою очередь, во втором туре будет играть против Бельгии. Эта встреча начнется в 22.00 в субботу, 22 июня.