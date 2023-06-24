Капитан "молодежки" назвал две проблемы, с которыми Украина может столкнуться в игре с Румынией

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями в преддверии матча Евро-2023 против Румынии. Команда Руслана Ротаня сыграет против одного из хозяек турнира.

Капитан украинской "молодежки" заверил, что команду ждет сложный поединок против румын. Заполненные трибуны будут помогать сопернику, ведь Румыния является одной из двух хозяек Евро-2023. Однако этот фактор может сыграть на руку и подопечным Ротаня, соскучившихся по такой атмосфере на стадионе.

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Бондаренко: Заполненный стадион фанатов – это им дает преимущество

Также Артем Бондаренко заявил, что не следует оценивать уровень Румынии по предыдущему матчу против Испании, закончившемуся разгромной победой "Фурии рохи" 0:3.

"Заполненный стадион фанатов – это им дает преимущество, но все равно мы соскучились по болельщикам. В УПЛ мы играем сейчас без болельщиков, и любая такая футбольная атмосфера придает нам энергию и стимул", – сказал Бондаренко.

Футболист "сине-желтых" назвал две проблемы, с которыми могут столкнуться команды в очном матче Евро-2023 в Бухаресте.

Проблемы? Первое, что приходит в голову: здесь очень душно и очень много мошек. Это две главные проблемы. Сейчас время акклиматизации. Думаю, что она будет успешной, и мы с каждым днем все больше и больше привыкаем к погоде. Думаю, что в день игры против Румынии будет легче физически. В общем, обещают 36 градусов, но постараемся привыкнуть к этому,

– рассказал капитан "молодежки".

Матч Евро-2023 Румыния – Украина состоится 24 июня. Стартовый свисток на стадион "Стяуа" прозвучит в 19:00 (по киевскому времени).

Напомним, что команда Ротаня в первом туре Евро-2023 обыграла Хорватию 2:0. Голы забивали Алексей Кащук и Даниил Сикан.

Благодаря победе Украина идет второй в группе В после стартового тура чемпионата Европы-2023. Испания возглавляет таблицу. Хорватия и Румыния с баранками в активе идут на третьей и четвертой позициях соответственно.