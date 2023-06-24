Капітан української "молодіжки" запевнив, що на команду чекає складний поєдинок проти румунів. Заповнені трибуни будуть допомагати супернику, адже Румунія є однією з двох господарок Євро-2023. Однак цей фактор може зіграти на руку й підопічним Ротаня, які скучили за такою атмосферою на стадіоні.

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Бондаренко: Заповнений стадіон фанатів – це їм дає перевагу

Також Артем Бондаренко заявив, що не слід оцінювати рівень Румунії за попереднім матчем проти Іспанії, який закінчився розгромною перемогою "Фурії рохи" 0:3.

"Заповнений стадіон фанатів – це їм дає перевагу, але все одно ми скучили за вболівальниками. В УПЛ ми граємо зараз без уболівальників, і будь-яка така футбольна атмосфера надає нам енергії та стимулу", – сказав Бондаренко.

Футболіст "синьо-жовтих" назвав дві проблеми, з якими можуть зіткнутись команди в очному матчі Євро-2023 у Бухаресті.

Проблеми? Перше, що спадає на думку: тут дуже душно і дуже багато мошок. Це дві головні проблеми. Зараз час акліматизації. Думаю, що вона буде успішною, і ми з кожним днем дедалі більше й більше звикаємо до погоди. Думаю, що в день гри проти Румунії буде трохи легше фізично. Загалом, обіцяють 36 градусів, але постараємося звикнути до цього,

– розповів капітан "молодіжки".

Зверніть увагу! Матч Євро-2023 Румунія – Україна відбудеться 24 червня. Стартовий свисток на стадіон "Стяуа" пролунає о 19:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що команда Ротаня у першому турі Євро-2023 обіграла Хорватію 2:0. Голи забивали Олексій Кащук та Данило Сікан.

Завдяки перемозі Україна йде другою у групі "В" після стартового туру чемпіонату Європи-2023. Іспанія очолює таблицю. Хорватія та Румунія з бубликами в активі йдуть на третій та четвертій позиціях відповідно.