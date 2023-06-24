Капитан украинской "молодежки" заверил, что команду ждет сложный поединок против румын. Заполненные трибуны будут помогать сопернику, ведь Румыния является одной из двух хозяек Евро-2023. Однако этот фактор может сыграть на руку и подопечным Ротаня, соскучившихся по такой атмосфере на стадионе.

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Бондаренко: Заполненный стадион фанатов – это им дает преимущество

Также Артем Бондаренко заявил, что не следует оценивать уровень Румынии по предыдущему матчу против Испании, закончившемуся разгромной победой "Фурии рохи" 0:3.

"Заполненный стадион фанатов – это им дает преимущество, но все равно мы соскучились по болельщикам. В УПЛ мы играем сейчас без болельщиков, и любая такая футбольная атмосфера придает нам энергию и стимул", – сказал Бондаренко.

Футболист "сине-желтых" назвал две проблемы, с которыми могут столкнуться команды в очном матче Евро-2023 в Бухаресте.

Проблемы? Первое, что приходит в голову: здесь очень душно и очень много мошек. Это две главные проблемы. Сейчас время акклиматизации. Думаю, что она будет успешной, и мы с каждым днем все больше и больше привыкаем к погоде. Думаю, что в день игры против Румынии будет легче физически. В общем, обещают 36 градусов, но постараемся привыкнуть к этому,

– рассказал капитан "молодежки".

Обратите внимание! Матч Евро-2023 Румыния – Украина состоится 24 июня. Стартовый свисток на стадион "Стяуа" прозвучит в 19:00 (по киевскому времени).

Напомним, что команда Ротаня в первом туре Евро-2023 обыграла Хорватию 2:0. Голы забивали Алексей Кащук и Даниил Сикан.

Благодаря победе Украина идет второй в группе В после стартового тура чемпионата Европы-2023. Испания возглавляет таблицу. Хорватия и Румыния с баранками в активе идут на третьей и четвертой позициях соответственно.