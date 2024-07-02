Гакпо забивает точный мяч: Нидерланды открывают счет в матче против Румынии

Во вторник, 2 июля, состоялся последний день матчей 1/8 финала Евро-2024. В одном из них Румыния противостоит Нидерландам.

Игра проходит в немецкой столице на "Альянц Арене". За путевку в четвертьфинал Румыния борется с Нидерландами, пишет 24 канал.

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Нидерланды открывают счет в матче

На 20-й Гакпо с левого фланга сместился в центр штрафной площадки и точно пробил по воротам.

Видео гола Нидерландов

Отметим, что сегодня, 2 июля, состоится также матч Турция – Австрия в 22:00 по киевскому времени.