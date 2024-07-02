Гра відбудбувається у німецькій столиці на "Альянц Арені". За путівку у чвертьфінал Румунія бореться з Нідерландами, пише 24 канал.

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Нідерланди відкривають рахунок у матчі

На 20-й Гакпо з лівого флангу змістився у центр штрафного майданчика та влучно пробив по воротам.

Відео голу Нідерландів

Відзначимо, що сьогодні, 2 липня, відбудеться також матч Туреччина – Австрія о 22:00 за київським часом.