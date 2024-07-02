Месть за Украину: Нидерланды разгромили Румынию и пробились в четвертьфинал Евро-2024

В Мюнхене сборные Румынии и Нидерландов разыграли предпоследнюю путевку в четвертьфинал. В зрелищном матче победу одержали "Летучие голландцы".

Румыния – Нидерланды 0:3

Гол: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Сборная Румынии на старте Евро-2024 нанесла болезненное поражение сборной Украины. Тот результат повлиял на распределение мест в группе Е и фактически лишил "сине-желтых" выхода в плейоф, пишет 24 Канал.

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Бомбардирский талант Гакпо

В 1/8 финала соперниками "Карпатских парней" стала сборная Нидерландов. Разница в классе между командами стала заметной с первых минут матча.

Румыны отбивались от волн постоянных атак в исполнении "Летучих голландцев". Тотальное преимущество сказалось на 20-й минуте. Коди Гакпо продемонстрировал индивидуальное мастерство и точно пробил с угла штрафной площадки.

Видео гола Гакпо

Футболисты сборной Нидерландов могли закрывать матч еще до перерыва. Однако неточными ударами грешили Депай, Де Врей, Хави Симонс. Поэтому в раздевалку "оранжевые" ушли при минимальном преимуществе.

Во втором тайме Нидерланды продолжали доминировать. На 63-й минуте мяч во второй раз затрепетал в сетке ворот румын после удара Гакпо. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил взятие ворот, зафиксировав положение вне игры.

Нидерландцы все же добились своего за семь минут до завершения основного времени. Проход по левому флангу Гакпо завершил пасом на свободного Малена. Нападающему осталось только подставить ногу и поразить пустые ворота.

В компенсированное время Мален поставил окончательную точку в матче, забив третий гол в ворота Румынии.

В итоге судья зафиксировал победу сборной Нидерландов со счетом 3:0. "Летучие голландцы" отомстили румынам за разгром Украины.

В четвертьфинале Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия – Турция. Поединок состоится 6 июля в Берлине.