Руководство Федерации легкой атлетики ушло в отставку на фоне допингового скандала
25 ноября 2021 , 09:45Читати новину українською
Источник:фейсбук Ukrainian Athletics
Над Федерацией легкой атлетики Украины нависла угроза прекращения финансовой независимости. Президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин подал в отставку.
По информации источника, в отставку якобы подали вице-президент Федерации Виктор Гринюк и Генеральный секретарь Иоланта Храпач. В комментариях пользователи отметили, что заявления, написанные на русском, являются недействительными.
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В федерации легкой атлетики Украины пока не прокомментировали эту информацию.
Пост с фейсбук-страницы Ukrainian Athletics
Украина попала в допинг-скандал: что известно
- В расследовании WADA "Геркулес" говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. Это нарушение международных стандартов.
- НАДЦУ подозревают в том, что в 2021 году центр подал ложную информацию о по меньшей мере шести допинг-пробах.
- Одним из нарушений стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как таковые, которые взяты во внесоревновательный период. Такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ.