Как и почему задержали Базанова

Женская сборная Беларуси в ноябре имела два официальных матча – 26 ноября против Кипра и 30 ноября против Чехии. Оба матча – на выезде.

На первый матч команда отправилась регулярным рейсом. А на борту оказались и глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов вместе с супругой Татьяной. За какие средства путешествует она – пока неизвестно.

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После этого команда отправилась в Чехию. Вместе с ними в эту страну отправились и Базановы.

Когда об этом стало известно местным политикам, они возмутились. Ведь Базанова считают приближенным к Александру Лукашенко – самопровозглашенного президента Беларуси. Еще в 2020 году Эстония, Латвия и Литва внесли Базанова в "черный список" лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси.

Еще перед тем глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что "Базанову нечего делать в Европе", поэтому ему придется покинуть страну.

30 ноября стало известно, что чешская полиция задержала Владимира Базанова и его жену. Официальной причиной задержания стало нарушение карантинных мер.

Также стоит отметить, что поездка Базанова в Чехию не носила статус официальной, ведь он не получал приглашения от местной федерации футбола.

Сам матч между женскими сборными Чехии и Беларуси перенесли. Но задержание Базанова здесь ни при чем. Все из-за положительных тестов на коронавирус у некоторых белорусских футболисток.