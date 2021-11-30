Як і чому затримали Базанова

Жіноча збірна Білорусі у листопаді мала два офіційні матчі – 26 листопада проти Кіпру та 30 листопада проти Чехії. Обидва матчі – на виїзді.

На перший матч команда відправилася регулярним рейсом. А на борту опинилися і голова Білоруської федерації футболу Володимир Базанов разом з дружиною Тетяною. За які кошти подорожує вона – поки невідомо.

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Після цього команда відправилася до Чехії. Разом з ними до цієї країни відправилися і Базанови.

Коли про це стало відомо місцевим політикам, вони обурилися. Адже Базанова вважають наближеним до Олександра Лукашенка – самопроголошеного президента Білорусі. Ще у 2020 році Естонія, Латвія та Литва внесли Базанова у "чорний список" осіб, причетних до фальсифікації виборів в Білорусі.

Ще перед тим очільник МЗС Чехії Якуб Кулганек заявив, що "Базанову немає чого робити в Європі", тож йому доведеться покинути країну.

30 листопада стало відомо, що чеська поліція затримала Володимира Базанова та його дружину. Офіційною причиною затримання стало порушення карантинних заходів.

Також варто відзначити, що поїздка Базанова до Чехії не носила статуту офіційної, адже він не отримував запрошення від місцевої федерації футболу.

Сам матч між жіночими збірними Чехії та Білорусі перенесли. Але затримання Базанова тут ні до чого. Все через позитивні тести на коронавірус у деяких білоруських футболісток.