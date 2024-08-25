Полесье – Оболонь 4:0

Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Команда Имада Ашура выходила на матч в роли фаворита после успеха в игре с Шахтером. Житомиряне с легкостью обыграли "пивоваров" и подтвердили свой статус, пишет 24 канал.

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Оболонь полностью провалила первый тайм

В первом тайме "пивовары" полностью провалились в обороне. Трижды в первом тайме, в воротах Оболони, отличились футболисты Полесья. Сначала на 19-й минуте счет открыл Александр Назаренко, а затем через четыре минуты Алексей Гуцуляк удвоил преимущество житомирян. Под занавес первого тайма Назаренко добил столичный коллектив, забивший третий гол.

Второй хет-трик в четвертом туре УПЛ

Сразу после свистка о начале второго тайма на 49-й минуте подопечный Имада Ашура, Александр Назаренко забил свой третий гол в ворота Оболони, оформив второй хет-трик в 4-м туре Украинской Премьер-Лиги. До этого нападающий Александрии Филиппов трижды отличился в воротах Шахтера, во вчерашнем матче.

На 54-й минуте матча левый вингер Оболони – Максим Грисьо получил удаление за грубую игру. Футболист был не согласен с решением рефери, но арбитр не изменил своего решения.

В следующем туре чемпионата Украины, житомиряне посетят Одессу, где сыграют против местного Черноморца. Дата и время проведения игры – 31 августа, 18:00. Оболонь, в пятницу, 30 августа, будет принимать дома луганскую Зарю, в 15:30