Кризис Кривбасса продолжается: команда Вернидуба уступила Руху – видеообзор матча

Львовская команда смогла одержать волевую победу над гостями из Кривого Рога. Это позволило подопечным Кучука оторваться от зоны вылета.

Рух – Кривбасс 2:1

Голы: Слюсар, 53, Сапуга, 57 – Волошин, 48.

В чемпионате Украины по футболу завершился 11 тур этого сезона. В воскресенье было вынесено три поединка, в том числе игра между Рухом и Кривбассом во Львове, пишет 24 канал.

По теме Динамо разгромило Черноморец в первом матче сезона в Одессе

Команды находятся в нижней части турнирной таблицы, а в последних пяти играх одержали всего по одной победе. Отчетная игра рассматривалась для команд как возможность закрепиться над зоной переходных матчей.

Волевая победа хозяев

Первый тайм прошел при небольшом игровом преимуществе Руха, но после перерыва первым отличился Кривбасс. После прострела с фланга защитники Руха выбили мяч на ногу Волошину, которому удался эффектный удар в дальнюю девятку.

Впрочем, львовяне быстро взялись отыгрываться уже через девять минут вели в счете. Сначала после углового Довгий расстреливал в упор Сарнавского. Кипер спас криворожцев, но ненадолго, потому первым на добивании оказался Слесарь.

Читайте также Джокер Кучера принес результат: Днепр-1 уверенно победил Минай в Ужгороде – видеообзор

А уже через четыре минуты хозяева вышли вперед благодаря Сапуге. Хавбек сначала неловко принял мяч после подачи, но со второй попытки смог точно поразить ворота Кривбасса.

Видеообзор матча Рух – Кривбасс:

Рух отрывается от зоны вылета

После этого Рух отдал сопернику инициативу, а в концовке игры еще и остался в меньшинстве из-за второго горчичника того же Сапуги. Однако подопечным Вернидуба это не помогло.

. Это была первая официальная встреча Руха и Кривбасса в истории

Таким образом, криворожцы остаются 13-ми, в зоне переходных матчей. А вот Рух от нее отрывается на 5 баллов и уже занимает десятую строчку. Посреди недели Кривбасс сыграет с Ворсклой, тогда как "желто-черных" ожидает дерби со Львовом.