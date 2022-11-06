Рух – Кривбас 2:1

Голи: Слюсар, 53, Сапуга, 57 – Волошин, 48.

У чемпіонаті України з футболу завершився 11 тур цього сезону. На неділю було винесено три поєдинки, у тому числі гра між Рухом та Кривбасом у Львові, пише 24 канал.

До теми Динамо розгромило Чорноморець у першому матчі сезону в Одесі

Команди знаходяться у нижній частині турнірної таблиці, а в останнії п'ятьох іграх здобули всього по одній перемозі. Звітна гра розглядалась для команд як можливість закріпитися над зоною перехідних матчей.

Вольова перемога господарів

Перший тайм пройшов за невеличкої ігрової переваги Руха, але по перерві першим відзначився Кривбас. Після прострілу з флангу захисники Руха вибили м'яч на ногу Волошину, якому вдався ефектний удар в дальню дев'ятку.

Втім львів'яни швидко взялись відіграватись вже за дев'ять хвилин вели в рахунку. Спочатку після кутового Довгий розстрілював впритул Сарнавського. Кіпер врятував криворіжців, але ненадовго, бо першим на добиванні опинився Слюсар.

Читайте також Джокер Кучера приніс результат: Дніпро-1 впевнено переміг Минай в Ужгороді – відеоогляд

А вже за чотири хвилини господарі вийшли вперед завдяки Сапузі. Хавбек спочатку незграбно прийняв м'яч після подачі, але з другої спроби зміг точно поцілити у ворота Кривбаса.

Відеоогляд матчу Рух – Кривбас:

Рух відривається від зони вильоту

Після цього Рух віддав супернику ініціативу, а в кінцівці гри ще і залишився у меншості через другий гірчичник того ж таки Сапуги. Однак підопічним Вернидуба це не допомогло.

Цікаво знати. Це була перша офіційна зустріч Руха та Кривбаса в історії

Таким чином криворіжці залишаються 13-ими, в зоні перехідних матчів. А ось Рух від неї відривається на 5 балів і вже посідає десяту сходинку. Посеред тижня Кривбас зіграє із Ворсклою, тоді як на "жовто-чорних" очікує дербі зі Львовом.