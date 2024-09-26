Рух стал мировым лидером в футболе: львовский клуб возглавил интересный рейтинг футбольных команд
Источник:CIES
Львовяне получили награду за свое доверие молодым игрокам. За последние три года ни одна команда мира не привлекала больше молодежи к матчам национального чемпионата.
Львовский Рух в последние годы зарекомендовал себя как клуб с одной из лучших академий Украины. "Желто-черные" становились чемпионами УПЛ U-19, а также участвовали в Юношеской лиге УЕФА.
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Рух – мировой лидер
Как следствие, главная команда Руха все больше пополняется выходцами из академии. Это позволило львовянам возглавить довольно интересный рейтинг клубов мира.
Футбольная обсерватория CIES составила список клубов топ-дивизионов разных стран мира, которые больше всего доверяют молодым игрокам (до 21 года). И именно Рух стал лидером рейтинга, львовяне дают молодежи чуть больше 41% всего игрового времени.
Топ-10 клубов рейтинга доверия молодежи:
- Рух (Украина) – 41,1%
- Норшеллан (Дания) – 40,7%
- Олимпик (Узбекистан) – 39,9%
- Жилина (Словакия) – 39,7%
- Зальцбург (Австрия) – 37,4%
- Гронинген (Нидерланды) – 28,4%
- Базель (Швейцария) – 25,1%
- Копенгаген (Дания) – 24,9%
- Аякс (Нидерланды) – 24,5%
- Тренчин (Словакия) – 24,3%
Немного от львовян отстали датский Норшеллан, узбекский Олимпик, словацкая Жилина и австрийский Зальцбург. Что же касается клубов УПЛ, то Рух преобладает ближайшего преследователя в более чем два раза.
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Вторым среди представителей Украины идет Ворскла, а замыкает топ-тройку киевское Динамо. Интересно, что среди клубов УПЛ худший показатель имеет ровенский Верес, который не дотянул даже до 1%.
Рейтинг доверия молодежи среди клубов УПЛ:
- Рух – 41,1%
- Ворскла – 16,1%
- Динамо – 15,4%
- Черноморец – 15%
- Заря – 13,8%
- Шахтер – 10,9%
- Александрия – 8,8%
- Полесье – 6,4%
- Карпаты – 6%
- Кривбасс – 5,6%
- Оболонь – 5,3%
- Колос – 4,4%
- Ингулец – 4,3%
- ЛНЗ – 2,7%
- Верес – 0,6%