Рух стал мировым лидером в футболе: львовский клуб возглавил интересный рейтинг футбольных команд

Львовяне получили награду за свое доверие молодым игрокам. За последние три года ни одна команда мира не привлекала больше молодежи к матчам национального чемпионата.

Львовский Рух в последние годы зарекомендовал себя как клуб с одной из лучших академий Украины. "Желто-черные" становились чемпионами УПЛ U-19, а также участвовали в Юношеской лиге УЕФА.

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Рух – мировой лидер

Как следствие, главная команда Руха все больше пополняется выходцами из академии. Это позволило львовянам возглавить довольно интересный рейтинг клубов мира.

Футбольная обсерватория CIES составила список клубов топ-дивизионов разных стран мира, которые больше всего доверяют молодым игрокам (до 21 года). И именно Рух стал лидером рейтинга, львовяне дают молодежи чуть больше 41% всего игрового времени.

Топ-10 клубов рейтинга доверия молодежи:

Рух (Украина) – 41,1% Норшеллан (Дания) – 40,7% Олимпик (Узбекистан) – 39,9% Жилина (Словакия) – 39,7% Зальцбург (Австрия) – 37,4% Гронинген (Нидерланды) – 28,4% Базель (Швейцария) – 25,1% Копенгаген (Дания) – 24,9% Аякс (Нидерланды) – 24,5% Тренчин (Словакия) – 24,3%

Немного от львовян отстали датский Норшеллан, узбекский Олимпик, словацкая Жилина и австрийский Зальцбург. Что же касается клубов УПЛ, то Рух преобладает ближайшего преследователя в более чем два раза.

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Вторым среди представителей Украины идет Ворскла, а замыкает топ-тройку киевское Динамо. Интересно, что среди клубов УПЛ худший показатель имеет ровенский Верес, который не дотянул даже до 1%.

Рейтинг доверия молодежи среди клубов УПЛ: