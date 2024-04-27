Спасительный второй тайм: Рух после автогола вырвало волевую победу над Вересом
Поединок во Львове между Рухом и Вересом закрывал субботнюю программу 26-го тура УПЛ. Команда Виталия Пономарева одержала победу благодаря голам во втором тайме.
Рух– Верес 3:1
Голы: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабин, 65 – Слюбик, 30 (автогол)
Перед отчетным матчем Рух три матча подряд не мог одержать победу. Такие результаты ухудшили шансы львовян в борьбе за место в еврокубках, пишет 24 Канал.
Читайте также Шахтер не подпускает Динамо: "горняки" на классе разобрались с ЛНЗ и приблизились к чемпионству
Автогол не сломал игроков Руха
Верес пытается сохранить прописку в элите. Так что матч во Львове обещал быть бескомпромиссным.
В первом тайме гости первыми открыли счет. А помог им в этом игрок Руха Слюбик. Атака Вереса завершилась дальним ударом Гайдучека, мяч задел голову защитника львовян и влетел в ворота. До перерыва подопечные Пономарева так и не смогли отквитать хотя бы один гол.
После отдыха "желто-черные" переломили ход поединка. Сначала Слюбик реабилитировался за автогол и восстановил статус-кво.
Быстрый гол ободрил игроков Руха. На 59-й минуте Таллес забил красавец-гол в верхний угол ворот Вереса.
Окончательную точку в матче поставил Карабин. Форвард обыграл защитника ровенской команды и элегантным обводным ударом сделал счет 3:1.
- Рух прервал свою безвыигрышную серию. "Желто-черные" после 26 матчей занимают пятую строчку в таблице.
- Верес усложнил свою турнирную ситуацию. Команда Шандрука располагается на 14 строчке в турнирной таблице, только на один балл опережая Минай.
Видеообзор матча Рух– Верес