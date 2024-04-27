Рух – Верес 3:1

Голи: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабін, 65 – Слюбик, 30 (автогол)

Перед звітним матчем Рух три матчі поспіль не міг здобути перемогу. Такі результати погіршили шанси львів'ян у боротьбі за місце в єврокубках, пише 24 Канал.

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Автогол не зламав гравців Руху

Натомість Верес намагається зберегти прописку в еліті. Тож матч у Львові обіцяв бути безкомпромісним.

В першому таймі гості першими відкрили рахунок. А допоміг їм в цьому гравець Руху Слюбик. Атака Вереса завершилася дальнім ударом Гайдучека, м'яч зачепив голову захисника львів'ян та влетів у ворота. До перерви підопічні Пономарьова так і не спромоглися відквитати бодай один гол.

Після відпочинку "жовто-чорні" переломили хід поєдинку. Спочатку Слюбик реабілітувався за автогол та відновив статус-кво.

Швидкий гол підбадьорив гравців Руха. На 59-й хвилині Таллес забив красень-гол у верхній кут воріт Вереса.

Остаточну крапку в матчі поставив Карабін. Форвард обіграв захисника рівненської команди та елегантним обвідним ударом зробив рахунок 3:1.

Рух перервав свою безвиграшну серію. "Жовто-чорні" після 26 матчів займають п'яту сходинку в таблиці.

Верес ускладнив свою турнірну ситуацію. Команда Шандрука розташовується на 14 рядку в турнірній таблиці, лише на один бал випереджаючи Минай.

Відеоогляд матчу Рух – Верес