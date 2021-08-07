Рух – Верес 2:1

Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 40

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Хозяева поля шокировали соперников на старте матча. Уже к 10-й минуте подопечные Леонида Кучука вели 2:0 – голы на счету Андрея Борячука и Юрия Климчука.

Сначала Мартынюк со своей половины поля выполнил длинную и точную передачу на левый фланг, откуда Бойчук прострелил в штрафную и Борячук головой с линии вратарской точно пробил в правый от себя угол ворот.

Через 4 минуты Климчук получил пас на половине поля соперников, обыграл Махнева и, не входя в штрафную, точно пробил правой ногой в левый угол ворот.

Верес в конце первого тайма смог сократить разницу в счете. Получив передачу на углу штрафной, Шестаков обыграл Мартынюка и обводящим ударом направил мяч в правую девятку.

На 66-й минуте Верес упустил возможность сравнять счет – Сергийчук слева ворвался в штрафную и с острого угла пробил в ближний угол, но Панькив сыграл надежно и отбил мяч на угловой.

В конце матча после передачи Федорчука Кузык выбежал один на один с вратарем, но Когут выручил свою команду.

Как итог, Рух одержал первую победу в нынешнем розыгрыше УПЛ и поднялся на 11 строчку. Верес, который в этом матче забил дебютный гол в чемпионате Украины, с 1 баллом занимает 14 место.

Рух – Верес: видеообзор