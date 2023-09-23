Скандально отмененный гол львовян: Шахтер в меньшинстве победил Рух и вернул лидерство - видео

Донецкий коллектив не отдает свою первую строчку никому. Но вот рефери принял довольно спорное решение в пользу "кротов".

Рух – Шахтер 0:1

Гол: Слюбик, 88 – Судаков, 17

Рух и Шахтер провели встречу в рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором команды не смогли определить более сильного. "Горняки" все же подпускают к себе другие команды, пишет 24 Канал.

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Упорная борьба за самое теплое место

На титул чемпиона, принадлежащего донецкому коллективу, в этом году претендует ряд других клубов, в частности, Кривбасс, Динамо да Черноморец. Также в этот список теоретически можно добавить Рух, поскольку львовяне издали мощное начало сезона, поэтому смело могут побороться за еврокубковые места в УПЛ, которых у нас осталось всего 4.

"Желто-черные" продемонстрировали, что означает футбольное правило "не забиваешь ты, забивают тебе", поскольку Рух имел два убийственных момента в дебюте матча, но вот реализовать их команде не удалось. Шахтер, в свою очередь, оказался более серьезным, поскольку не разбрасывался своими острыми эпизодами. В частности, на 17-й минуте игры Георгий Судаков вывел "кортов" вперед, забив гол из пределов штрафной соперника.

Уже на 21-й минуте матча "горняки" остались в меньшинстве, поскольку арбитр изъял с поля Ярослава Ракицкого из-за грубого фол. Интересно, что красная карточка в игре с Рухом стала 8-й для центрбека Шахтера во время его выступлений в Украинской Премьер-лиге. Брутальнее Ракицкого за историю чемпионата Украины бывший только правый защитник Волыни Сергей Симинин, у которого в активе 9 изъятий.

После того, как львовяне остались в большинстве, Рух бросился атаковать своего соперника и даже сразу смог забить гол. И вот эпизод уже называются скандальным. Дело в том, что Евгений Пастух сумел пробить точно в сетку ворот с метра после серии рикошетов, однако у арбитров возникло подозрение на офсайд, отменив гол. Судьи VAR почеркнули свои линии так, что половина корпуса Пастуха была в положении вне игры. Но вот на скриншоте по трансляции УПЛ четко видно, что линия по Артему Бондаренко точно не идет из-за ближайшей точки его тела к воротам.

Оффсайд/скриншот по матчу

Львовский коллектив, несмотря на спорный момент, продолжил атаковать своего маститого оппонента до конца матча, но вот "желто-черным" никак не удавалось разочаровать грамотно защищавшихся "горняков", хотя и Рух создал в три раза больше острых моментов, чем лидер Украинской Премьер-лиги (15 ударов против 6). Но вот не случилось как предполагалось для "кротов", поскольку львовяне благодаря своему желанию добились желанного. На 88-й минуте игры молодой Богдан Слюбик невероятно попал в "девятку", спас свою команду.

Видеообзор матча Рух – Шахтер:

Таким образом, Шахтер не смог обыграть на выезде Движение (1:1), однако все же возвращает себе первую позицию в украинском первенстве (18 очков), скинув с вершины Кривбасс (17). Львовский коллектив, в свою очередь, опустился на 6-е место в чемпионате (12 баллов), с матчем в запасе отставая от еврокубковой зоны на 3 пункта.

Свои следующие матчи коллективы проведут в рамках Кубка Украины. Шахтер сыграет с Вересом, а Рух – с Александрией.