Рух разрывает в УПЛ: львовяне эффектно разгромили Ворсклу и догнали Динамо – видеообзор матча
Команда Виталия Пономарева во второй раз подряд одолела представителя Украины в еврокубках. Дублем отличился Юрий Климчук, который вместе с Ванатом возглавил бомбардирскую гонку чемпионата.
Рух – Ворскла 4:1
Голы: Климчук, 37 (пен), 58, Квасниця, 70, Павлюк, 81 (автогол) – Скляр, 10.
В чемпионате Украины 2023-2024 подошел к завершению второй тур. В последней игре уик-энда львовский Рух принимал полтавскую Ворсклу, пишет 24 канал.
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Команда Виктора Скрипника только сейчас отыграла стартовый матч, ведь игру первого тура против Днепра-1 перенесли из-за участия обеих команд в еврокубках.
Рух же начал сезон с сенсационной и волевой победы над Зарей. Теперь же подопечные Пономарева смогли справиться с еще одним представителем в еврокубках.
Снова волевая победа
Как и в матче с луганчанами, "желто-черные" пропустили первыми. Уже на десятой минуте Скляр неловко запер подачу с углового, но с третьей попытки таки затолкал мяч в ворота.
Впрочем уже к концу первого тайма Рух оправился и смог сравнять счет. Сантана сорвал выход Климчука один на один и сам пострадавший реализовал пенальти.
А в середине второго тайма Юрий оформил дубль. На этот раз форварду никто не помешал выйти на "свидание" с Исенко. Добили львовяне соперника уже под занавес игры.
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Рух – среди лидеров УПЛ
Сначала Квасниця удачно вышел один на один с кипером. Впоследствии самострелом отличился Павлюк, который на ровном месте отпасовал себе в пустые ворота.
Рух одерживает разгромную победу и догоняет лидеров УПЛ в лице Динамо и Александрии, которые тоже не теряли очков. В следующем туре львовян ожидает бой с амбициозным новичком Полесьем. Ворскла же сыграет против Зари в "дерби" главных разочарований в старте сезона.
Видеообзор матча Рух – Ворскла: