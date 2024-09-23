Назревает скандал: Рух на дерби с Карпатами устроил "конкурсный отбор" для владельцев билетов

Во Львове активно обсуждают ограничения покупки билетов на львовское дерби между Рухом и Карпатами. Представители команды из Винников реализуют билеты только "особым" пользователям.

В субботу, 19 октября, состоится львовское дерби в рамках 10-го тура УПЛ, где Рух будет принимать Карпаты на "Арене Львов". Однако некоторые болельщики начали жаловаться на невозможность купить билеты на матч.

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Скандал с билетами на львовское дерби

По словам Игоря Цыганика, представители Руха ограничили возможность некоторым людям купить билеты на матч против Карпат.

Клуб выбирает людей, которые могут или не могут попасть на этот матч. Причем с интересной формулировкой,

– отметил журналист.

В частности он назвал сообщение, которое получают некоторые пользователи, пытаясь приобрести билеты.

"Некоторые люди, которые хотят получить билеты, получают такие сообщения: "Поздравляем. Политика этого матча такова, что билеты на матч могут приобрести определенные пользователи. Ваших данных в базе не было найдено", – рассказал Игорь Цыганик.

Также он добавил, что считает такие действия цензурой.

Отметим, что в болельщицком пространстве уже давно были прогнозы относительно такого вероятного поступка "желто-черных". Сам Рух пока никак не отреагировал на эту ситуацию, В частности на их официальном сайте еще не объявляли продажу билетов на матч с Карпатами.