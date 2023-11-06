Качели во Львове: Рух в результативной перестрелке вырвал ничью у Оболони - видео

В понедельник, 6 ноября, состоялись три матча 13-го тура чемпионата Украины. Поединок во Львове между Рухом и Оболонью должен был закрывать программу игрового дня.

Рух – Оболонь 2:2

Гол: Квасница, 3, Карабин, 83 – Суханов, 37, Краснопир, 48.

Львовский Рух стал одним из открытий чемпионата, неожиданно оказавшись в группе лидеров. А столичная Оболонь закрепила за собой статус крепкого середняка, пишет 24 Канал.

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Боевая ничья во Львове

Начало встречи не предвещало неприятностей команде Пономарева. Уже на 3 минуте игрок "молодежки" Украины Квасница в падении замкнул навес Романа. Оболонь могла сразу вернуть статус-кво, но Прокопенко не сумел удачно распорядиться мячом.

"Пивовары" достигли своего в конце первого тайма. Сергей Суханов метров с 25 точно пробил в левый угол. В этом эпизоде ошибся молодой вратарь Руха Ледвий.

В дебюте второй 45-минутки гости вышли вперед. Результативный удар на свой счет записал Краснопир. Однако подопечные Пономарева не собирались отдавать три очка сопернику.

За 7 минут до завершения матча Квасница поочередно обыграл нескольких соперников и отдал пас на Карабина. Форвард технически положил на газон игрока Оболони и с 16 метров сравнял счет.

Последние минуты прошли с преимуществом хозяев, надеявшихся вырвать победу. Героем встречи мог стать Карабин, промахнувшийся с убойной позиции. Однако матч так и завершился вничью 2:2.

Ничейный результат не изменил турнирное положение команд. Рух остался на 5-й строчке (21 очко), а команда Иващенко на 12-й (13 очков).

Видеообзор матча Рух – Оболонь