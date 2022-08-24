Рух проиграло Металлисту в многострадальном матче с тремя воздушными тревогами

Львовское Рух 24 августа принимало дома харьковский Металлист. Однако матч первого тура запомнился тремя перерывами, вызванными воздушной тревогой.

Рух – Металлист 1:2

Голы: Климчук, 41 – Подлепенец, 37, Прядун, 66

Поединок во Львове был последним в программе первого тура. Если не учитывать перенесенную встречу Динамо – Днепр-1, пишет 24 канал.

Читайте также Шахтер потерял очки в матче-открытии УПЛ против Металлиста 1925

Матч состоялся в день, когда украинцы празднуют 31-ю годовщину независимости Украины. Именно в этот день оккупанты решили сделать настоящий фейерверк из воздушных тревог. Футболистам команд не повезло. Судья трижды в поединке был вынужден останавливать встречу, а все участники матча спускались в укрытие.

Даже несмотря на это, команды устроили голевую перестрелку в первой 45-минутке. На 37-й минуте Картушов отозвался на роскошную передачу пяткой, но не сумел переиграть Панькива. Однако мяч улетел в Пидлепенец, который головой запихнул мяч в сетку ворот Движения – 0:1.

Через четыре минуты счет стал 1:1. Рух выбежало в стремительную контратаку, которую результативно закончил Климчук. Во втором тайме был всего один гол. Победный для харьковчан мяч забил Прядун.

Металлист на выезде обыграл Рух – 1:2.

Харьковский клуб стал одной из четырех команд, взявших три очка на старте нового сезона УПЛ. Рух с баранкой в ​​активе идет 13-м.