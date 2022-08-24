Голи: Климчук, 41 – Підлепенець, 37, Прядун, 66

Поєдинок у Львові був останнім у програмі першого туру. Якщо не враховувати перенесену зустріч Динамо – Дніпро-1, пише 24 канал.

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Матч відбувся у день, коли українці святкують 31-шу річницю незалежності України. Саме у цей день окупанти вирішили зробити справжній феєрверк із повітряних тривог. Футболістам команд не пощастило. Суддя тричі протягом поєдинку був змушений зупиняти зустріч, а всі учасники матчу спускались в укриття.

Навіть попри це команди влаштували гольову перестрілку у першій 45-хвилинці. На 37-й хвилині Картушов відгукнувся на розкішну передачу п'яткою, але не зумів переграти Паньківа. Однак м'яч відлетів до Підлепенця, який головою запхав м'яч у сітку воріт Руха – 0:1.

Через чотири хвилини рахунок став 1:1. Рух вибіг у стрімку контратаку, яку результативно закінчив Климчук. У другому таймі був лише один гол. Переможний для харків'ян м'яч забив Прядун.

Металіст на виїзді переграв Рух – 1:2.

Харківський клуб став одним із чотирьох команд, які взяли три очки на старті нового сезону УПЛ. Рух із бубликом в активі йде 13-м.