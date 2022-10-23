Рух – Металіст 1925 1:1

Голи: Довгий, 33 – Габелок, 89.

Цими вихідними у чемпіонаті України проходять поєдинки 9 туру УПЛ. Три гри відбулись у ранньому слоті, тоді як остання зустріч неділі пройшла у Львові, пише 24 канал.

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Місцевий Рух приймав Металіст 1925, який на днях пережив зміну тренерського складу. Харків'яни попрощались з Валерієм Кривенцовим, а на його місце прийшов Едмара, якому допомагатиме Олег Голодюк.

Перший млинець для легенди харківського футболу ледь не виявився нанівець. Рух вдало відіграв перший тайм і зміг вийти вперед ще до перерви. Після подачі кутового від Таллеса ніхто не накрив Довгого, який без проблем розстріляв ворота харків'ян.

Металіст 1925 спробував напружити Паньківа, однак спроби Борячука та його колег були невдалими. В цілому Рух навіть був ближчим до другого голу, коли зовсім трохи не вистачило Бойчуку та Таллесу для ураження цілі.

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Однак гості все ж змогли врятувати складну для себе гру. За хвилину до компенсованого часу після подачі з флангу на виходп помилився Паньків. М'яч направився до Габелка, який вразив порожні ворота.

Турнірне положення

Таким чином Рух втрачає перемогу і не обходить Металіст 1925. "Жовто-чорні" йдуть на 11-ому місці, випереджаючи зону перехідних матчів на чотири бали.

Харків'яни ж наздоганяють Динамо і тепер дев'яті. До єврокубкової зони всього чотири бали. У наступному турі підопічні Едмара зіграють проти Зорі, тоді як Рух буде протистояти Інгульцю.