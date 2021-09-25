Динамо уверенно обыграло беспомощный Рух: видео

Киевское Динамо не имело проблем в матче с львовским Рухом. Забив два гола в первом тайме, гости довели игру до логичной победы.

Рух – Динамо 0:2

Голы: Цыганков, 28 (пен), Гармаш, 38

Динамо этот матч провело по схожей схеме, что и Шахтер несколькими часами до этого – прибегло к ротации, помня об игре Лиги чемпионов. Поэтому Илья Забарный, Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко начали матч в запасе, а Буяльский пропускал игру из-за дисквалификации. Из-за дисквалификации за Рух не смог сыграть Валерий Федорчук, который за матчем наблюдал с трибун.

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Первая половина первого тайма мало чем запомнилась. Хозяева поля даже не пытались атаковать соперников. У Динамо тоже не очень хорошо проходили атаки. Помоголо киевлянам назначение пенальти – Мартынюк сбил Гармаша в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Цыганков пробил низом справа от себя, в то время как Панькив прыгнул в другую сторону.

За десять минут счет на табло был 0:2. Кендзёра быстро разыграл стандарт с центра поля, запустив по флангу Тымчика. Защитник прострелил. Цыганков пропустил мяч между ног, а Гармаш в касание отправил его в ворота Руха.

Такое преимущество в счете несколько успокоило Динамо. Поэтому они и в дальнейшем пытались контролировать игру и беречь силы на матч Лиги чемпионов. Игроки Руха же ничего не могли создать в атаке.

Несколько изменилась игра во втором тайме после замен. В Динамо старался Витиньо, который как и создавал моменты, так их и упускал. Игроки Руха же отметились лишь дальними ударами, которые были мимо ворот (за матч они не нанесли ни одного удара в створ ворот).

Матч так и закончился со счетом 0:2. Динамо побеждает и готовится к матчу против Баварии в среду, 29 сентября. Рух же и в дальнейшем остается в середине турнирной таблицы, занимая девятое место.

Видеообзор матча Рух – Динамо