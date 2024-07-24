Поединок Андрея Руденко против Джонни Фишера состоится 24 августа этого года. Этот бой пройдет в рамках шоу Matchroom Boxing в Манчестере.

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Опасный соперник Руденко

Главным событием боксерского вечера в Манчестере станет поединок Джека Кэттеролла и Реджиса Прогрейса.

Постер боя Руденко – Фишер / фото Top Boxing Generation

Напомним, что 40-летний Андрей Руденко в свое время по рейтингу BoxRec был вторым украинским боксером супертяжелого веса после Владимира Кличко. Более того, украинец был в топ-30 лучших супертяжей мира.

На профессиональном ринге Руденко провел 44 поединка, в которых одержал 36 побед, в том числе 22 – нокаутом. Последний раз ветеран украинского бокса выходил на ринг в октябре 2023 года. Тогда во Львове он победил украинца Семена Пахомова.

Соперник Руденко значительно моложе. Джонни Фишеру в феврале исполнилось 25 лет. Он еще ни разу не уступал на профи-ринге. На его счету 12 побед в 12 боях. В начале февраля Фишер победил украинца Дмитрия Безуса техническим нокаутом.