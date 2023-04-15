Пристыдил Зинченко на Эмирейтс: Мудрик может получить наставника из Португалии
Источник:Goal
Рубен Аморим - один из кандидатов на пост главного тренера Челси. Ранее он со своей командой выигрывал Арсенал на их домашнем стадионе.
Наставник португальского Спортинга Рубен Аморрим вошел в сферу интересов лондонского Челси. "Аристократ" в поисках постоянного наставника.
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Попал в солидную компанию
Рубен Аморим – четвёртый и последний тренер в списке "пенсионеров". Лондонский коллектив уже провел переговоры с руководителем лиссабонского клуба, поскольку Челси ищет специалиста, который будет в должности главного тренера команды уже на постоянной основе. Ранее сообщалось, что У Фрэнка Лэмпарда есть шанс остаться во главе "аристократов", однако его результаты с командой не прогнозируют ему светлого будущего.
Руководители лондонского коллектива, возможно, и сразу не слишком верили в успех Лэмпарда в Челси, или просто перестраховывались. Напомним, что столичный коллектив ведет переговоры с другими кандидатами в наставники клуба. Среди них только громкие имена, которым уже приписывали статус главного тренера Челси, а именно Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино.
Рубен Аморим во главе Спортинга
- Потенциальный наставник Челси работает в лиссабонском коллективе с 2020 года.
- За него "золотые львы" становились чемпионами Португалии, дважды побеждали в Кубке лиги и принимали Суперкубок страны. Спортинг занимает 4-е место в таблице чемпионата Португалии.
- Также лиссабонцы с Аморимом выбили лондонский Арсенал из нынешнего розыгрыша Лиги Европы, одолев команду Зинченко в серии пенальти на Эмирейтс в 1/8 финала соревнований.