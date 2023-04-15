Фрэнк Лэмпард намекнул. что участие в поединке сможет принять Михаил Мудрик, наблюдавший за матчем против Реала в Лиге чемпионов со скамейки запасных. Украинец так и не появился на поле в течение всех 90 минут, хотя разминался у линии поля, но на замену так и не вышел. Челси же проиграло "сливочным" 2:0 и еще доигрывало поединок в меньшинстве после удаления на 59-й минуте Бена Чилвелла.

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Лэмпард: Против Брайтона будет возможность для некоторых игроков, не игравших в Лиге чемпионов

Однако наставник Челси заметил, что болельщики ждут от них только победы и достойной игры, поэтому больших ротаций ждать не стоит в игре против Брайтона.

"Дать шанс игрокам, которые не часто появляются на поле? Да, но не все они могут играть. Прежде всего, я хочу выигрывать футбольные матчи, потому что мы – Челси, и это то, чего ожидают от нас болельщики. Второе, я хочу быть частью процесса, когда игроки получают возможность продемонстрировать свои качества. Если они хорошо тренируются, они заслуживают играть", – сказал Лэмпард.

Тренер "аристократов" добавил, что эти футболисты должны воспользоваться полученным шансом и добавить свежесть в игре Челси.

Против Брайтона будет возможность для некоторых игроков, не игравших в Лиге чемпионов. Возможно, не играли в прошлом туре АПЛ. Это важная игра, в которой нам потребуется свежесть и энергия. Поэтому они должны воспользоваться своим шансом,

– ответил наставник Челси.

К слову. Матч Челси - Брайтон начнется 15 апреля в 17:00. Отметим, что эта игра будет для Мудрика символической. Брайтон тренирует бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби, где когда играл и Михаил.

Напомним, что Мудрик перебрался в лондонский клуб 15 января 2023 года. С тех пор провел 9 матчей в АПЛ и только однажды выходил на поле в футболке Челси в Лиге чемпионов. Было это в первой встрече против дортмундской Боруссии, а в двух последующих поединках сидел на скамейке запасных.

Челси же идет только на 11 месте в АПЛ, имея в своем активе 39 очков. В случае победы команда Лэмпарда сможет обогнать в турнирной таблице Фулхэм, если потеряет баллы.