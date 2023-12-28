Рождественская гонка 2023: онлайн-трансляция традиционного шоу биатлона в Гельзенкирхене
В немецком Гельзенкирхене 28 декабря 2023 года состоится традиционная Рождественская гонка. Следите онлайн за выступлением украинцев Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного вместе с нами!
В четверг, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка 2023 года. Украину в ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
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Украина дважды в истории выигрывала Рождественскую гонку
По регламенту биатлонисты сначала пробегут масс-старт, после чего по его результатам будет сформирован стартовый лист на гонку преследования. Масс-старт начнется в 19:15 по Киеву, персьют запланирован на 20:00.
Полный состав участников Рождественской гонки:
- Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)
- София Шнайдер и Роман Реес (Германия)
- Ханна Кебингер и Бенедикт Долль (Германия)
- Ингрид Ланмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
- Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)
- Маркета Давыдова и Михал Крчмарж (Чехия)
- Эми Басерга и Себастьян Штальдер (Швейцария)
- Полона Клеменчич и Яков Фак (Словения)
- Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)
- Лотте Лие и Флоран Клод (Бельгия)
Рождественская гонка 2023 года состоится на стадионе футбольного клуба Шальке. Украина выигрывала эту шоу-гонку дважды: в 2008 году не было равных Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле, а в 2014-м торжествовали Валентина Семеренко и Сергей Семенов.