Рождественская гонка 2023: онлайн-трансляция традиционного шоу биатлона в Гельзенкирхене

В немецком Гельзенкирхене 28 декабря 2023 года состоится традиционная Рождественская гонка. Следите онлайн за выступлением украинцев Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного вместе с нами!

В четверг, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка 2023 года. Украину в ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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Украина дважды в истории выигрывала Рождественскую гонку

По регламенту биатлонисты сначала пробегут масс-старт, после чего по его результатам будет сформирован стартовый лист на гонку преследования. Масс-старт начнется в 19:15 по Киеву, персьют запланирован на 20:00.

Полный состав участников Рождественской гонки:

Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)

София Шнайдер и Роман Реес (Германия)

Ханна Кебингер и Бенедикт Долль (Германия)

Ингрид Ланмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)

Маркета Давыдова и Михал Крчмарж (Чехия)

Эми Басерга и Себастьян Штальдер (Швейцария)

Полона Клеменчич и Яков Фак (Словения)

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)

Лотте Лие и Флоран Клод (Бельгия)

Рождественская гонка 2023 года состоится на стадионе футбольного клуба Шальке. Украина выигрывала эту шоу-гонку дважды: в 2008 году не было равных Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле, а в 2014-м торжествовали Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Онлайн-трансляция Рождественской гонки 2023