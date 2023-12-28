У четвер, 28 грудня, у німецькому Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка 2023. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
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Україна двічі в історії вигравала Різдвяну гонку
За регламентом біатлоністи спершу пробіжать масстарт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист у гонці переслідування. Масстарт розпочнеться о 19:15 за Києвом, персьют запланований на 20:00.
Повний склад учасників Різдвяної гонки:
- Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)
- Софія Шнайдер та Роман Реєс (Німеччина)
- Ханна Кебінгер та Бенедикт Долль (Німеччина)
- Інгрід Ланмарк Тандревольд та Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія)
- Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер (Австрія)
- Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія)
- Емі Басерга та Себастьян Штальдер (Швейцарія)
- Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)
- Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
- Лотте Ліє та Флоран Клод (Бельгія)
Різдвяна гонка 2023 відбудеться на стадіоні футбольного клубу Шальке. Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а в 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.