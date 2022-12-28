Дудченко и Джима заняли 8 место на Рождественской гонке в Германии

Пара украинских биатлонистов не смогла сразиться за медали праздничного этапа по биатлону. После масстарта наши спортсмены уходили девятыми, но в гонке преследования смогли улучшить результат.

В немецком Гельзенкирхене завершилась "Рождественская гонка" по биатлону. Проходила она на стадионе Шальке "Фельтинс-Арена" и включала в себя украинскую пару, пишет 24 канал.

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Всего на старт вышли десять команд по две, среди них были две немецкие пары. Украинцев в "Рождественской гонке" представляли Антон Дудченко и Юлия Джима.

Отметим, что сначала Украину должен представлять Дмитрий Пидручный. Однако из-за травмы мениска он не смог подготовиться к гонке и был заменен Дудченко.

Наши спортсмены были одними из аутсайдеров соревнования. Первую часть масстарта наши спортсмены завершили на 9 месте, но в итоге смогли подняться на восьмое. Победа же досталась представителям Франции – Фабьену Клоду и Жюлии Симон.

Фабьен Клод / Жюлия Симон (Франция) Ветле Кристиансен / Ингрид Тандревольд (Норвегия) Феликс Лейтнер / Лиза Хаузер (Австрия) Бенедикт Долль / Дениз Германн-Вик (Германия) Филипп Наврат / Ванесса Фойт (Германия) Йоша Буркхальтер / Хелена Хекки-Гросс (Швейцария) Михал Крчмарж / Маркета Давыдова (Чехия) Антон Дудченко / Юлия Джима (Украина) Томмазо Джакомель / Доротея Вирер (Италия) Терро Сепяля / Мари Эдер (Финляндия)

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Что такое "Рождественская гонка":