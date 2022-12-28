Дудченко и Джима заняли 8 место на Рождественской гонке в Германии
Пара украинских биатлонистов не смогла сразиться за медали праздничного этапа по биатлону. После масстарта наши спортсмены уходили девятыми, но в гонке преследования смогли улучшить результат.
В немецком Гельзенкирхене завершилась "Рождественская гонка" по биатлону. Проходила она на стадионе Шальке "Фельтинс-Арена" и включала в себя украинскую пару, пишет 24 канал.
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Всего на старт вышли десять команд по две, среди них были две немецкие пары. Украинцев в "Рождественской гонке" представляли Антон Дудченко и Юлия Джима.
Отметим, что сначала Украину должен представлять Дмитрий Пидручный. Однако из-за травмы мениска он не смог подготовиться к гонке и был заменен Дудченко.
Наши спортсмены были одними из аутсайдеров соревнования. Первую часть масстарта наши спортсмены завершили на 9 месте, но в итоге смогли подняться на восьмое. Победа же досталась представителям Франции – Фабьену Клоду и Жюлии Симон.
- Фабьен Клод / Жюлия Симон (Франция)
- Ветле Кристиансен / Ингрид Тандревольд (Норвегия)
- Феликс Лейтнер / Лиза Хаузер (Австрия)
- Бенедикт Долль / Дениз Германн-Вик (Германия)
- Филипп Наврат / Ванесса Фойт (Германия)
- Йоша Буркхальтер / Хелена Хекки-Гросс (Швейцария)
- Михал Крчмарж / Маркета Давыдова (Чехия)
- Антон Дудченко / Юлия Джима (Украина)
- Томмазо Джакомель / Доротея Вирер (Италия)
- Терро Сепяля / Мари Эдер (Финляндия)
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Что такое "Рождественская гонка":
- "Рождественская гонка" – это шоу-гонка, которая с 2002 года ежегодно проводится в Германии.
- Она не имеет никакого отношения к Кубку мира и IBU, потому что это коммерческий старт.
- В этом году гонка снова вернулась в Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арену". Прошедшие два розыгрыша проходили в Рупольдинге без зрителей из-за пандемии коронавируса.
- Соревнования проходят в два этапа: масстарт и преследование.
- Сформировавшиеся после масстарта отставания перед преследованием сокращаются вдвое.
- Победитель преследования – победитель всей гонки