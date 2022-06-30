Разочаровало отношение известных европейских клубов – Луческу о благотворительном турне Динамо

В апреле киевское Динамо уехало за границу, чтобы провести серию благотворительных поединков в поддержку Украины. 29 июня киевляне сыграли свой второй товарищеский матч в подготовке к новому сезону

Луческу: Футбол – это связь, передающая идею мира

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением по поводу проведения спортивных соревнований в военное время. Специалиста возмутило, что некоторые известные европейские клубы отказали в помощи "бело-синим".

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Пожалуй, это важно. Футбол – это связь, передающая идею мира. Мы уже видели это во время пандемии коронавируса: даже без зрителей на трибунах все были озабочены. Во время нашего благотворительного тура люди, не важно, являются ли она болельщиками или нет, протестуют против войны, помогают нуждающимся.

– сказал тренер.

"Мы должны быть поклонниками мира. Если вы демонстрируете свое отношение на улице, то в лучшем случае вы немного пронесетесь по ТВ. Если все это происходит на стадионе, то это будет 90 минут в прямом эфире. Мы никогда не сможем сделать достаточно для мира. Знаете, меня разочаровало отношение европейских больших клубов. Они могли помочь Украине благотворительными матчами, но некоторые отказались от этого", – отметил Луческу.

Специалист также припомнил, как эвакуировался из Украины в первые дни полномасштабной войны.

"Я стараюсь покоя на нашей планете, к обретению гармонии. Мы выезжали автобусом из Украины в Румынию через Молдову, и я никогда не забуду эти непрерывные ряды машины. Был 5-километровый коридор, которым мужчины сопровождали своих жен и детей до границы, а затем возвращались на фронт. Это заставило меня вспомнить сцены 1939-1945 годов", – добавил специалист.

Подготовка Динамо к новому сезону