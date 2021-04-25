Намаюнас відібрала титул UFC
Роуз Намаюнас завоювала чемпіонський пояс UFC у рамках жіночої мінімальної ваги. Намаюнас знову стала чемпіонкою UFC.
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Американка вже в першому раунді нокаутувала Вейлі Чжан.
Роуз добре рухалася, залишаючись поза зоною досяжності потужних ударів суперниці. Вирішальний кік американка почала з обманного фінта.
Показала лоу-кік, але пробила тією ж ногою у голову. Чжан звалилася на канвас, отримала ще декілька ударів, після чого рефері зупинив бій.