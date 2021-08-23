Ротань оформил дубль

Сборная мира оказалась мастеровитей местных звезд и победила латышей со счетом 6:1. В составе команды легенд мирового футбола выступил наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который оформил дубль в матче.

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Рядом с Русланом Ротанем в одной команде играли такие звезды, как Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Йоргос Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Ройстон Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пена (Боливия), Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Сергей Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).

Главный тренер "молодежки" остался доволен своим выступлением и поблагодарил организаторов матча за возможность сыграть в такой звездной команде.

"Было очень приятно сыграть в такой звездной команде. Спасибо за невероятные эмоции. Поздравляю Федерацию футбола Латвии со 100-летием", – прокомментировал Ротань.

Видео голов Ротаня