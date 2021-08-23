Ротань оформив дубль

Збірна світу виявилася майстровитішою за місцевих зірок і перемогла латишів з рахунком 6:1. У складі команди легенд світового футболу виступив наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань, який оформив дубль в матчі.

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Поруч із Русланом Ротанем в одній команді грали такі зірки, як Луїш Фігу (Португалія), Кевін Кураньї (Німеччина), Флоран Малуда (Франція), Хаміт Алтинтоп (Туреччина), Йоргос Карагуніс (Греція), Рубен де ла Ред (Іспанія), Андрес Опер (Естонія), Томас Данілявічюс (Литва), Маріюс Станкявічюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалія), Мартін Йіранек (Чехія), Луї Саа (Франція), Ройстон Дренте (Нідерланди), Хуан Мануель Пена (Болівія), Леван Кобіашвілі (Грузія), Давід Муджірі (Грузія), Сергій Парейко (Естонія), Сергій Ігнашевич (Росія).

Головний тренер "молодіжки" залишився задоволений своїм виступом і подякував організаторам матчу за можливість зіграти в такій зірковій команді.

"Було дуже приємно зіграти в такій зоряній команді. Спасибі за неймовірні емоції. Вітаю Федерацію футболу Латвії зі 100-річчям", – прокоментував Ротань.

Відео голів Ротаня