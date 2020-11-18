Руслан Ротань продолжит работать главным тренером молодежной сборной Украины. На предстоящем исполкоме УАФ не будет подниматься вопрос о смене тренера сборной Украины U-21.

Неудачная квалификация на Евро-2021 не заставит УАФ искать нового тренера для сборной Украины U-21. Об этом сообщает metaratings.

Смотрите также Сборная Украины U-21 за бортом Евро-2021: путь команды Ротаня в цифрах и фактах

Что известно о карьере Ротаня в молодежной сборной Украины

После завершения карьеры экс-игрок сборной Украины стал тренером. Сначала Ротань работал помощником Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике", а затем возглавил молодежную сборную Украины по футболу.

39-летний украинец возглавил молодежку 27 декабря 2018.

Под его руководством Украина U-21 заняла 3 место в группе квалификации молодежного Евро, не попав в финальную часть турнира.