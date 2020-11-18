Руслан Ротань продовжить працювати головним тренером молодіжної збірної України. На майбутньому виконкомі УАФ не підніматиметься питання про зміну тренера збірної України U-21.

Невдала кваліфікація на Євро-2021 не змусить УАФ шукати нового тренера для збірної України U-21. Про це повідомляє metaratings.

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Що відомо про кар'єру Ротаня у молодіжній збірній України

Після завершення кар'єри екс-гравець збірної України став тренером. Спочатку Ротань працював помічником В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку", а потім очолив молодіжну збірну України з футболу.

39-річний українець очолив молодіжку 27 грудня 2018 року.

Під його керівництвом Україна U-21 посіла 3 місце в групі кваліфікації молодіжного Євро, не пройшовши до фінальної частини турніру.