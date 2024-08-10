Сборная Украины по футболу впервые в своей истории приняла участие в летних Олимпийских играх. Весомый вклад в это достижение сделал ее главный тренер Руслан Ротань.

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Ротань попрощался со сборной

К сожалению, наши олимпийцы не сумели пробиться в плейоф Олимпиады-2024. После завершения футбольного турнира Руслан Ротань объявил о своей отставке.

"Это были невероятные пять с половиной лет, которые мы вместе провели с ребятами, тренерским составом и персоналом!!! Сегодня я хочу поблагодарить ребят за веру в игру и стремление к результату. Вместе мы пережили тяжелые поражения, после которых мы снова поднимались и желали реабилитироваться, и яркие победы, после которых мы хотели побеждать еще!!!

Горжусь каждым, с кем я работал, и спасибо за сотрудничество!!! Буду скучать по каждому. Жизнь идет дальше со своими вызовами, впереди новые задачи и испытания!!! Также хотим поблагодарить нашим ВСУ за возможность заниматься своим делом. Вы наши Герои!!! Слава Украине!!!", – написал Ротань на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины в декабре 2018 году. Во время второй каденции специалист вывел команду в финальный турнир чемпионата Европы. На Евро-2023 украинцы дошли до полуфинала и завоевали путевку на Олимпийские игры.