Пропагандисты осветили новость о переезде украинской горнолыжницы Анастасии Шепиленко в Россию. Вроде бы спортсменку со своим сыном заметили на прогулке по улицам Москвы. К этому всего еще и российские СМИ добавили комментарий атлетки, которая будто бы сдержала свое обещание и сбежала из Украины.

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Шепиленко: Их СМИ совсем не задумываются, о чем они врут

Однако и здесь российская пресса придумала информацию с очень большой ошибкой. Во-первых, Шепиленко прямо сейчас находится в расположении сборной Украины, с которой готовится к новому зимнему сезону, и вообще не из когорты украинских предателей спорта. А во-вторых, у Анастасии еще нет детей.

Сама украинская спортсменка уже отреагировала на фейковую ложь россиян в своем профиле в инстаграмме. Шепиленко прикрепила несколько скриншотов из российских новостей, которые касаются ее "вроде бы переезда в Россию".

И как Россия всегда делает… их СМИ совсем не задумываются, о чем они врут. Здесь, если вы не знали, я переехала в Москву и имею ребенка (так написано в статье и показано во вложенном видео статье),

– написала украинская горнолыжница.



Реакция Шепиленко на ложь росСМИ / Скриншот из инстаграмма Анастасии

Предателей в украинском спорте и так хватает, но Россия хочет вызвать еще больший расколот внутри.

К слову. Анастасия Шепиленко – 23-летняя украинская горнолыжница, участник Олимпийских игр-2022 в Пекине и чемпионатов мира.