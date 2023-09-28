Никаких пропагандистов: Швеция заблокирует выступление России, если та не опозорится в отборе к Евро

УЕФА делает первые шаги для того, чтобы полноценно вернуть Россию в международные футбольные соревнования. Сначала назначение российских судей на поединки, а затем уже возвращение юношеских команд U-17 из страны-агрессора.

Решения УЕФА отрицательно восприняли международные футбольные ассоциации. Не только Украина решила бойкотировать все юношеские соревнования, где будут играть российские команды U-17. К сине-желтой стороне уже присоединилось несколько стран.

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Не допустят враждебных представителей

Первой свою солидарность проявила Англия, за ней Польша и Латвия. Впоследствии стало известно еще о трех европейских странах, которые готовы вместе с Украиной не играть против возвращенных россиян. Речь идет о Швеции, Дании и Финляндии.

К этому всего еще и уж точно женская сборная России U-17 не примет участие на Евро-2024 даже в случае, если туда пробьется через квалификационный раунд. Шведские организаторы не хотят портить футбольный праздник пропагандистами.

По мнению исполнительного совета, шведские сборные (взрослые и юношеские) и дальше не должны проводить матчи против России ни в Швеции, ни за ее пределами. В мае 2024 года финал чемпионата Европы U-17 состоится в Швеции, и мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, если она пройдет квалификацию,

– говорится в заявлении шведского футбольного союза.

Российским командам уже нигде не рады. Конечно, кроме Беларуси и ничтожного количества союзниц страны-территориста.

К слову, юношеское женское Евро-2024 будет проходить в Швеции с 5 по 18 мая 2024 года.

Отметим, что возвращение юношеских российских команд явилось после того, как президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что никаких россиян не будет на международной арене до окончания войны в Украине. Но Чеферин решил сжалиться перед россиянами.