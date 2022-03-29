Россию могут исключить из Международной федерации футбола
Источник:"Матч ТВ"
Российский футбольный союз могут быть исключены из ФИФА. Об этом сообщает российский "Матч ТВ".
В России ожидают новые наказания
Решение об исключении России из ФИФА, организация может принять на заседание уже в этот четверг, 31 марта. Также рассматривается вариант с приостановкой членства русской футбольной федерации.
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31 марта в Дохе (Катар) состоится 72-й конгресс ФИФА, где собираются принять наказание России за вторжение в Украину.
В вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола склоняются к менее суровому наказанию.
Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к России.
Разница между исключением и приостановкой заключается в более сложном процессе восстановления членства.
По состоянию на 28 марта, представители РФС не аккредитованы на конгресс ФИФА.