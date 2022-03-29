Россию могут исключить из Международной федерации футбола

Российский футбольный союз могут быть исключены из ФИФА. Об этом сообщает российский "Матч ТВ".

В России ожидают новые наказания

Решение об исключении России из ФИФА, организация может принять на заседание уже в этот четверг, 31 марта. Также рассматривается вариант с приостановкой членства русской футбольной федерации.

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31 марта в Дохе (Катар) состоится 72-й конгресс ФИФА, где собираются принять наказание России за вторжение в Украину.

В вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская конфедерации футбола склоняются к менее суровому наказанию.

Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к России.

Разница между исключением и приостановкой заключается в более сложном процессе восстановления членства.

По состоянию на 28 марта, представители РФС не аккредитованы на конгресс ФИФА.